День ВМФ в Керчи: как это было

Во всероссийский День Военно-Морского флота в Керчи почтили память погибших морских десантников. У памятника павшим собралось немало неравнодушных керчан, которые поучаствовали в церемонии возложения цветов.
Кроме того, власти города наградили военных морских офицеров и ветеранов службы. На торжественное мероприятие прибыли гости из Воронежа, которые выразили слова благодарности и поздравления керченским морякам.
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Празднование ознаменовалось поднятием Андреевского флага — символа российского флота.
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