День защитника Отечества в керченской школе №26

В керченской школе по-спортивному отпраздновали День защитника Отечества. Ученики продемонстрировали свои навыки в различных видах спорта.Ежегодно в МБОУ «Школа №26» в преддверии Дня защитника Отечества проходит Декада по физкультуре и спорту. В рамках мероприятия ученики принимают участия в различного рода состязаниях.

Учащиеся с 1-ого по 5-е классы соревнуются в «Весёлых стартах!», где перед ними стоит задача, как можно быстрее пройти дистанцию, состоя при этом в команде.

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Шестиклассники поучаствовали в турнире по пионерболу, ученики 7-х, 8-х и 9-х классов играли в теннис, мини-футбол и волейбол. Представители старшей школы (10-е и 11-е классы) показали свои силы в спортивном сражении под названием «А ну-ка, парни!».

Про девочек в мужской праздник в школе №26 тоже не забыли. Ученицы со 2 по 11 классы готовили танцевальные номера, чтобы показать себя на школьном чемпионате по черлидингу.

Важно отметить, что организация столь объемной работы — дело рук преподавателей учебного заведения. В школе работают 7 учителей физкультуры, благодаря которым данная Декада стала уже школьной традицией и многие ученики ждут соревнований задолго до их начала и тщательно готовятся.

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