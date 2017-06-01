День защиты детей: праздник для юных керчан (обновляется)

В Керчи активно праздную День защиты детей. На набережной прошёл настоящий карнавал.
По керченской набережной прошло карнавальное шествие. Десятки детей в ярких костюмах и с лучезарными улыбками и громкими криками прошлись в колонне.
Карнавальное шествие «Керченское лето 2017» воспитанников детских творческих коллективов города, в котором приняли участие около 300 детей. Финиширует колонна на основной площадке празднования в Городском парке культуры и отдыха (возле колеса обозрения).
Там установлена сцена, где для юных керчан и их родителей организовано целое праздничное представление.
В ходе шествия дети выкрикивали «Ура!», поздравляли прохожих с праздником, кричали названия своих творческих коллективов и просто радовали всех своим солнечным настроением и позитивными эмоциями.
Возле сцены детей развлекали озорные скоморохи, разучивая увлекательные танцы и водя хороводы. После этого всех гостей ждал яркая концертно-развлекательная программа с участие юных керченских талантов.
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Также в этот праздничный день на набережной Керчи горожане презентовали свои работы. Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства вызвала интерес у прохожих. Яркие подделки, украшения, картины и многое другое пришлось по душе местным жителям и гостям города.
Концертно-развлекательная программа детских творческих коллективов «Волшебная страна» и «Детство» проходит на площадке возле колеса обозрения. Рядом керчанам предлагают принять участие в благотворительной акции «Белый цветок».
Параллельно с плясками возле колеса обозрения уже на городской набережной проходит игровая программа от школ раннего развития и центров развития детей и творческих коллективов города.
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