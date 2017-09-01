День знаний в школе № 1 имени Володи Дубинина

В Керчи прозвенели первые звонки, начав отсчет нового учебного года. Уже сегодня керченские школьники сядут за свои парты.

Традиционно, праздник Дня знаний начинается с торжественных линеек. На праздничных мероприятиях директора и учителя школы поздравляют первоклашек с началом их первого школьного класса и призывают выпускников наслаждаться каждой минутой их последнего школьного года.

Первый день сентября для школьников – это старт. Все начинается с чистого листа. Ребята заново начинают подниматься на «вершины знаний», состоящих из учебников, контрольных и домашних заданий.

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Сегодня первоклассники радуются своему первому в жизни Дню знаний, выпускники ностальгируют, оглядываясь на прошедший годы, а ученики средней школы надеются, что этот год окажется чуть легче предыдущего.

Свидетелем праздничных событий, посвященных началу нового учебного года, стал журналист сайта КерчьИНФО, который запечатлел прошедшую в школе № 1 имени Володи Дубинина торжественную линейку.

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