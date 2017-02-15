#Денег нет, но вы держитесь или Повышение цен на ЖКХ (видео опрос)

В новом году для жителей Крыма увеличили тарифы на ЖКХ. Это отразилось и на керчанах. Многим жителям города уже пришлось уплатить квитанции, в которых сумма несколько отличалась от той, которую платили в прошлый раз. Это не могло остаться незамеченным для многих жителей города.

С вопросом «Заметили Вы повышение стоимости услуг ЖКХ?» журналисты редакции KerchINFO.com решили подойти к керчанам.

Как оказалось, повышение цены пока успели заметить и почувствовать не все жители города, поскольку не «дошли руки» до платёжек. А вот те, кому уже пришлось уплатить по счетам, заметили разницу. Однако многие отмечают, что цена услуг далеко не всегда соответствует качеству.

Читайте: Крымчане пожаловались на рост тарифов ЖКХ

Но если относительно качества подачи воды, электроэнергии, газа и отопления у большинства горожан нет претензий, то на работу управляющий компаний нареканий хоть отбавляй. Практический каждый, кто принял участие в видео опросе редакции, отметил, что УК не в полной мере выполняют свои обязанности.

Следует напомнить, что уже с 1 июля 2017 года жителей Керчи ждёт вторая волна увлечения цен на услуги ЖКХ.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





