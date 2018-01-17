«Денег нет, но вы держитесь»: украинские ВУЗы не могут оплатить услуги ЖКХ

Киевский национальный университет имени Траса ШЕВЧЕНКО отменил занятия до весны. Главный институт Украины не может оплатить услуги тепло- и электроснабжения. Такая же ситуация и в ВУЗах Одессы.

С начала января одесские ВУЗы распустили студентов до весны из за нехватки средств на оплату отопления и электроснабжения. Такая же участь застала студентов КНУ.

Эту информацию в украинских СМИ обсуждают не активно. Но политические деятели и активисты уже взорвали новостью социальные сети.

«Формально это называется «дистанционное обучение«. Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации педагогов для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть и подзаработать», – пишет на свой официальной странице в Facebook киевский эксперт по энергетике Андрей ГЕРУС.

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Эту ситуацию комментирует Депутат Верховной рады Егор ФИРСОВ:

«Перепроверил информацию про Киевский университет Шевченко. Оказалось правдой – студенты подтверждают. Студентов КНУ перевели на дистанционное обучение до весны, поскольку у вуза нет средств на отопление. Дальше – больше. Оказалось, что это касается многих вузов в разных регионах Украины. Вот это – реальная, абсолютная зрада, позор и просто трагедия».

Несложно сделать выводы о ситуации в «незалежной», если самый престижный ВУЗ не может оплатить услуги ЖКХ. А что об этом думают керчане? Помните ли вы похожие ситуации в нашем городе еще при Украине?



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