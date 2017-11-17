Денис Майданов представит песню про Крымский мост

Российский исполнитель, заслуженный артист РФ Денис Майданов вместе с супругой Натальей и дочерью Владой представит композицию из тройки лучших на конкурсе песен и стихов про Крымский мост. Премьера состоится 18 ноября на ежегодном концерте «Ээхх, Разгуляй!», который проводит радио «Шансон».

«С большим удовольствием принял предложение исполнить песню про Крымский мост. Его действительно ждут миллионы людей. Это грандиозная стройка, стройка века, о которой наверняка напишут в учебниках. Здорово, что эта страница истории пишется на наших глазах», – рассказал Денис Майданов.

Авторы песни – Иван Хиневич и Валерий Зимин из города Дзержинска в Белоруссии.Соавторы и родственники – зять и тесть – рассказали о мечте поколений соединить мостом Крым и Кавказ. Написать стихи Валерия вдохновили воспоминания о Крыме: в Севастополе он начинал путь морского офицера. Иван – автор музыки – сравнил значимость проекта Крымского моста с Байкало-Амурской магистралью, в строительстве которой принимал участие его отец.

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«Не скрою, мы с большим волнением всей семьей ждали, когда объявят, кто исполнит песню. Очень рады, что это Денис Майданов, очень яркий, талантливый человек. С нетерпением ждем концерта. Это огромное событие для нас. О таком мы даже мечтать не могли. Мы благодарны Денису и команде Крымского моста за этот невероятный подарок», – рассказал Валерий Зимин.

Песня Ивана Хиневича и Валерия Зимина заняла второе место на творческом конкурсе, посвящённом Крымскому мосту. Он прошел летом 2017 года и объединил авторов из более 600 населенных пунктов 15 государств. Лучшие стихи и песни выбрали известные российские исполнители и композиторы.

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Победители – это девять авторов из Москвы, Иваново, Орла, Саяногорска, Нового Уренгоя, Минусинска и Дзержинска – осенью побывали на площадке строительства Крымского моста. Песня-победитель Леонида Чернышева прозвучала на фестивале «Новая волна» в Сочи в исполнении Олега Газманова. Авторы песни, занявшей третье место, – это композитор Владимир Грачев и пилот авиации Евгений Челахов – исполнили свою композицию в прямом эфире радиостанции «Авторадио». Стихотворения Ольги Мерзляковой и Екатерины Кобзарь, разделивших первое место, были опубликованы на страницах газеты «Комсомольская правда».

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