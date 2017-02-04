Керченского депутата выгнали из партии

Керченские депутаты подготовили проект решения сессии депутатов горсовета Керчи, который жёстко регламентирует процесс утверждения на должности руководителей МУПов. 

Авторы проекта, обосновали данный проект обострением коррупционной обстановке в городе. Также они сделали акцент на участившихся арестах чиновников керченских муниципалитетов, которых подозревают во взятках.

Однако наиболее «пикантным» нюансом в данной ситуации является то, что один из авторов проекта — скандально известный керченский депутат Денис Щербинин.

Денис Щербинин против коррупции: пчёлы против мёда Именно этот житель Керчи был обвинён в организации незаконного вылова 30 тонн рыбы в апреле 2014 года. Ущерб, причинённый государству этим браконьером, был оценён в 14,8 млн рублей. Важно отметить, что только амнистия спасла нерадивого депутата горсовета от заслуженного наказания в виде лишения свободы, но он до сих пор состоит на службе керчан.

Первой организацией, которая дистанцировалась от нарушителя закона, стала партия «Единая Россия», в которой состоял Щербинин. До вступления судебного приговора в силу члены этой партии временно исключили из своих рядов депутата Щербинина.

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Готов принять решение об исключении Щербинина из числа депутатов и городской совет депутатов. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил председатель постоянной комиссии Керченского городского совета по вопросам местного самоуправления, регламента, этики и депутатской деятельности Волков Владимир Юрьевич.

«Комиссия ждет вступления в законную силу приговора суда. Как только это произойдет, комиссия поднимет вопрос об исключении пока еще депутата Дениса Щербинина из членов городского совета», — сказал Владимир Волков.

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Возникает логичный вопрос: зачем браконьеру и амнистированному нарушителю закона доверять принятие каких-либо законов и решений о коррупции? Есть ли у человека, однажды уже преступившего черту закона, моральное право представлять керчан и их интересы в горсовете?

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