Керченские депутаты подготовили проект решения сессии депутатов горсовета Керчи, который жёстко регламентирует процесс утверждения на должности руководителей МУПов.

Авторы проекта, обосновали данный проект обострением коррупционной обстановке в городе. Также они сделали акцент на участившихся арестах чиновников керченских муниципалитетов, которых подозревают во взятках.

Однако наиболее «пикантным» нюансом в данной ситуации является то, что один из авторов проекта — скандально известный керченский депутат Денис Щербинин.

Именно этот житель Керчи был обвинён в организации незаконного вылова 30 тонн рыбы в апреле 2014 года. Ущерб, причинённый государству этим браконьером, был оценён в 14,8 млн рублей. Важно отметить, что только амнистия спасла нерадивого депутата горсовета от заслуженного наказания в виде лишения свободы, но он до сих пор состоит на службе керчан.

Первой организацией, которая дистанцировалась от нарушителя закона, стала партия «Единая Россия», в которой состоял Щербинин. До вступления судебного приговора в силу члены этой партии временно исключили из своих рядов депутата Щербинина.

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Готов принять решение об исключении Щербинина из числа депутатов и городской совет депутатов. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил председатель постоянной комиссии Керченского городского совета по вопросам местного самоуправления, регламента, этики и депутатской деятельности Волков Владимир Юрьевич.

«Комиссия ждет вступления в законную силу приговора суда. Как только это произойдет, комиссия поднимет вопрос об исключении пока еще депутата Дениса Щербинина из членов городского совета», — сказал Владимир Волков.

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Возникает логичный вопрос: зачем браконьеру и амнистированному нарушителю закона доверять принятие каких-либо законов и решений о коррупции? Есть ли у человека, однажды уже преступившего черту закона, моральное право представлять керчан и их интересы в горсовете?

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