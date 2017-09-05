Депутат Госдумы пообщается с керчанами

Сегодня в Керчи пройдет прием депутата Госдумы. Керчане смогут задать чиновнику интересующие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Михайлович Бахарев проведет в Керчи прием граждан.
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Прием пройдёт по личным вопросам в общественной приемной по адресу: ул. Кирова, 17 (первый этаж).
Начало в 13:00.
Справка. Константин Бахарев — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. Избран 5 октября 2016 года по Керченскому одномандатному избирательному округу №20.
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