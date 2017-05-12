Дерби городов-героев: болельщики о матче ФК «Океан» — ФК «Севастополь»

Завтра, 13 мая, в Керчи на стадионе имени 50-летия Октября состоится знаменательный матч Премьер-лиги Крымского футбольного союза: на поле выйдут футболисты двух городов-героев — Керчи и Севастополя. Начало матча в 16:00.

Керченский «Океан» блистательно выступает уже долгий промежуток времени — в копилке клуба пять побед подряд. ФК «Севастополь», впрочем, не проигрывал последние пять матчей.

Прошлый матч с севастопольцами закончился для «моряков» плачевно – поражением со счетом 0:6.

Сейчас ФК «Севастополь» идет на первом месте в чемпионате Премьер-лиги с 48-ю очками в активе. ФК «Океан» укрепился на 4-м месте с 39-ю очками и метит в тройку лидеров.

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Журналисты KerchINFO поинтересовались мнением жителей Крыма касательно дерби городов-героев и с делятся комментариями со своими читателями.

Денис (Керчь)

«Лично для меня матчи против Севастополя всегда отличались особым статусом противостояния. В детстве, когда я ходил на футбол, и керченская команда играла во второй лиге, то с ними играл и севастопольский клуб, если я не ошибаюсь, «Чайка», и еще тогда от старейшин на трибуне я услышал мнение «играем против заклятого друга» и можно проиграть Закарпатью, Одессе или Херсону, но с севастопольцами нужно рвать и метать. С тех пор пошло противостояние лично для меня. А во-вторых, когда я уже сам немного играл за юношескую команду, то игры против Севастополя были тяжелыми, интересными и можно сказать особыми.»

Сергей (Керчь)

«Мое мнение такое: для болельщиков этот матч можно считать дерби, потому что каждый хочет доказать, чей город-герой сильнее во всех отношениях. А вот для футболистов — простой, обычный, рядовой матч чемпионата, за который дают столько же очков, сколько и за другие. Лично для меня все матчи одинаковы, потому что все они важны, во всех нужны победы. Можно выиграть дерби, но потом проиграть аутсайдеру, и тогда эта победа в дерби ничего не будет стоить и о ней никто не вспомнит. И вообще самые принципиальные и особенные матчи — это игры между командами из одного города. Но раз у нас такого нет, то таковым можно считать поединок с Кафой. Такое себе, восточное дерби».

Виктория (Севастополь)

«Матчи двух наших городов-героев всегда были чем-то особенным, тем более, если они выездные. Каждая поездка в Керчь оставляет и будет оставлять в памяти неизгладимое впечатление, тем более теперь, когда главным тренером стал глубоко уважаемый мной Олег Станиславович Лещинский».

Илья (Керчь)

«Футбольное противостояние Керчи и Севастополя для меня берет начало еще с детства. Играя за команду ФК «Керчь» под руководством Ю.А. Жукова, самые интересные и самые сложные матчи всегда были против севастопольских команд. Сейчас же, в лиге КФС это один из интереснейших матчей, так как Севастополь очень опытная и сплоченная команда, игравшая в высшей лиге Украины. «Океан»-очень амбициозный клуб, поэтому это противостояние всегда очень жаркое, тем более, что это сражение между двумя городами-героями».

Сергей (бывший футболист ФК «Океан»)

«Керчь и Севастополь — великие города нашего полуострова. Исторически сложилось, что это города с психологией победителей. И сейчас, в наше время, любое спортивное состязание между этими городами является особенным для меня лично, и для всего Крыма. Все знают об этом и все будут смотреть этот матч. Потому что это матч особого статуса. Есть «Таврия» и «Крымтеплица» с футбольной историей, есть Евпатория с желанием и амбициями, а есть Керчь и Севастополь со всеми вышеперечисленными качествами и с огромным характером и харизмой. Такой матч всегда с накалом страстей, с драматургией и большим количеством болельщиков на трибуне. Со всем уважением к Севастополю, я буду болеть за нашу команду: за моих друзей и за наш город. «Океан», вперед!»

Сергей (фанат ФК «Океан»)

«Это тоже самое, когда играет «Зенит» с «Спартаком» или «ЦСКА». И реально хочется, чтобы на такие матчи пришло как можно больше болельщиков, создав при этом отличную фанподдержку. Я помню матч, когда состоялось первое дерби между ними, и сколько тогда приехало болельщиков из Севастополя. Это было круто!»

Дмитрий (Керчь)

«Севастополь — БРАТ! Этот город и по духу и, по сути, очень близок керчанам. А что касается футбола, болеем за своих! Без обид!»

Марина (Севастополь)

«Ну конечно этот матч — не простой. Во-первых, это битва двух городов-героев, своеобразное дерби двух морских городов. Во-вторых, предстоящий матч это битва двух севастопольских тренеров — Лещинского и Грачева. Думаю, что матч будет очень даже интересный. Хочется посмотреть на тренерскую работу Лещинского, что он смог исправить в игре «Океана».

Владимир (Севастополь)

«Я, как коренной севастополец, конечно буду болеть за «Севастополь», но если моя команда проиграет, но все равно станет чемпионом Крыма в этом году, то не расстроюсь и порадуюсь за моих друзей из Керчи, за славный город Керчь!»

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