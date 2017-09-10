Деревянное домостроение в зимний период

Дома из дерева на Руси строили испокон веков. Сегодня, несмотря на развитие строительной индустрии и появление всё новых и новых материалов и технологий, деревянное домостроение по-прежнему актуально. И если раньше у него не получалось соответствовать многим требованиям (считалось, что древесина недолговечна), то сегодня оно отвечает даже самым взыскательным запросам.

Примечательно, что ещё десять лет назад о смелых архитектурных решениях, которые сегодня просто заполонили строительный рынок, могли только мечтать. Сейчас же нет ничего невозможного. Несмотря на появление новых тенденций, строительство загородного дома из дерева по-прежнему осуществляется по давно устоявшимся правилам. И чтобы постройка получилась безопасной, их следует обязательно учитывать.

В народе бытует мнение, что все строительные работы нужно проводить непосредственно в теплые месяцы года. Отчасти это верно. Летом строить куда удобнее. Однако и с наступлением зимы кое-какие работы можно продолжить. Если прислушаться к мнению строительных экспертов, то можно заключить неплохой вывод: холодное время года – это не менее подходящая пора, тем более для сооружения деревянного дома.

Во-первых, пиломатериал при низкой температуре лучше сохраняет свои свойства. Древесине не грозят вредители, потому что при такой погоде их просто нет.

Во-вторых, даже в самую заснеженную зиму дерево не испытывает на себе воздействие влаги, а значит, и не подвергается деформации. Из курса школьной физики должно быть известно, что абсолютная влажность воздуха в это время года значительно ниже, чем летом.

В-третьих, использование строительной техники приводит к минимальному ущербу для участка.

В-четвёртых, зимой стройматериалы падают в цене. А это замечательный способ сэкономить.

Существует такое понятие как «зимний лес» — деревья, срубленные зимой. Использовать этот материал намного выгоднее. Если деревья повалены именно в холодные месяцы, в них содержится мало смолы и влаги. А это значит, что пиломатериал будет менее подвержен гниению и воздействию грибков. Помимо всего прочего, зимнему лесу присуще такое качество, как прочность.

Строительство коттеджей сегодня осуществляется не только из дерева. В качестве основных материалов зачастую выступает кирпич, камень, пеноблок. Последний, кстати, по своим характеристикам напоминает древесину. Он экологичен и экономичен, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Однако внешне пеноблок выглядит малопривлекательно. А вот дерево, наоборот, имеет самый эстетичный вид из всех перечисленных строительных материалов.

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