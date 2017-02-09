Керченский модельный небосвод снова готов зажечь яркие звезды красоты. Спешим сообщить, что в наш город уже приехали модели из шести городов России. Красочный полуфинал состоится в эту пятницу, 10 февраля.

Модельное агентство «Королевский день» при спонсорской поддержке проводит конкурс красоты «Битва красавиц Керчь-Россия». Как рассказала директор агентства Анастасия Божкова, основной задачей мероприятие является привлечение внимания к спорту, красота девушек — привлекательная реклама здоровой жизни.

Это далеко не первый конкурс в Керчи, но в этот раз принимают участие не только крымчанки. Среди моделей красавицы Керчи, Симферополя, Севастополя, Сак, Воронежа и Липецка. Испытать судьбу хотели больше пятидесяти девушек из разных регионов страны. Однако среди всех анкет организаторы конкурса выбрали только десять, которые подходили по возрасту, параметрам и другим требованиям.

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7 февраля все участницы прибыли в Керчь и приступили к тщательной подготовке. Помимо торжественного полуфинала и финала, девушек состоялась встреча с малоимущими детьми, которым в рамках благотворительной акции модели преподнесли подарки. Также красавицы пообщались и с керченскими спортсменами. Во время пресс-конференции о правильном образе жизни расскажет президент клуба «Грифон Воркаут Клуб» Максим Орленко, представители клуба самбо «Слава», руководитель шоу-балета «Культурная революция» Кристина Мацкевич, а также известная бикинистка и обладательница безупречной фигуры Алла Семенова.

Полуфинал пройдет 10 февраля в клубе Лайм в 23:00.

Новостной портал KerchINFO.com и Вероника Котькова выступают информационными спонсорами. Среди фотографов в зале будет работать представители «Геометрии» и Юлия Кандыба.

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