Дети и взрослые выясняли, кто лучше на шахматном турнире в Керчи

В субботу, 3 июня, во дворце спорта «Судостроитель» прошел блицтурнир по шахматам, посвященный Дню защиты детей.

По информации Федерации шахмат Керчи, в турнире приняли участие 13 шахматистов разных возрастов.

По итогам – первое место занял Александр АБАКАРОВ. У него 12 очков из 12 возможных. Второе место взял Тимур СОАТОВ – 11 очков. Третьим стал Иван СЕРДЮКОВ, набрав 10 очков.

Читайте: Шахматный турнир в честь Дня Победы

«Среди молодых шахматистов, которые вели очень упорную борьбу со взрослыми, лучший результат показал Дмитрий СИДОРОВ набрав 4 очка», — добавили организаторы турнира.

Блицтурниры регулярно проводятся в Керчи, каждому участнику дается пять минут до конца партии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

