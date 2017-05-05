Дети изготовили открытки ветеранам

В Керченской картинной галерее состоялось подведение итогов конкурса «Моя открытка ветерану». Конкурс был организован научно просветительским отделом Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Участники соревновались в нескольких номинациях: «Дух Победы», «Наилучшее пожелание ветерану», «Мастер аппликации», «За оригинальность идеи», «Супер мастер», «Лучший рисунок», «За масштабность проекта». Также был разыгран «Гран-при», который достался ученице 1-Б класса 9-й школы Софии Чесноковой.

Всем победителям конкурса достались ценные подарки и солдатские звездочки от организаторов. Все работы ребят будут подарены ветеранам Великой Отечественной войны.

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