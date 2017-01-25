Дети, имеющие российское и иностранное гражданство, смогут бесплатно посещать музеи Крыма.

В ходе рабочей встречи министра культуры Крыма Арины Новосельской с главой республики Сергеем Аксёновым, стало известно о том, что российские и иностранные дети, а также дети из многодетных семей имеют право на бесплатное посещение любого музея Крыма раз в месяц.

Как прокомментировала Арина Новосельская, то такая льгота появилась благодаря сотрудничеству с министерством образования, науки и молодёжи.

«Теперь дети из России и любой другой страны до 18 лет и многодетные семьи в сопровождении одного взрослого в любое время один раз в месяц могут посетить музеи бесплатно», – сообщила министр культуры Новосельская.

На совещании также было отмечено, что в Крыму действует самое большое количество льготных посещений местных музеев. По окончанию рабочей встречи Новосельская подытожила: «Люди благодарят, что теперь в Крыму есть такая норма. Вообще столько бесплатных, льготных посещений, сколько есть в Республике Крым, нигде нет».

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