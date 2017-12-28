Дети сотрудников транспортной полиции Крыма рассказали о своих добрых делах

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» члены Общественного совета при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте встретились с детьми многодетных семей сотрудников транспортной полиции полуострова.

В ходе мероприятия ребята рассказали о своих добрых делах, которые они совершили в 2017 году, а также продемонстрировали свои знания правил безопасного поведения на объектах транспорта. Приятным сюрпризом для ребят стали новогодние подарки и развлекательная программа.

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Председатель Общественного совета при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте Валентина Казакова отметила, что подобные мероприятия помогают заинтересовать молодое поколение и, возможно, в будущем ребята захотят продолжить профессиональную деятельность своих родителей, обеспечивая безопасность и правопорядок на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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