Детская любознательность могла привести к трагедии на железной дороге

Пока родители возмущаются тем, что дети ничем кроме «гаджетов» и виртуального мира не интересуются, маленькие озорники своим поведением опровергают родительские возмущения. Так, в минувшие выходные двенадцатилетняя крымчанка решила посмотреть, что будет с поездом, положив на рельсы несколько камней.
Как сообщили в Керченском линейном отделе полиции, 3 декабря в селе Владиславовка произошёл интересный случай: несовершеннолетняя девочка 12 лет отправилась посмотреть как пасутся коровы на поле. Подойдя к железнодорожному полотну, девочка увидела приближающейся грузовой поезд и решила положить на рельсы камни. Того, что своими действиями она подвергала угрозе движение железнодорожного транспорта, а также подвергала опасности свою жизнь и здоровье, она не знала. Машинист грузового поезда, увидев на железной дороге ребёнка, незамедлительно применил экстренное торможение во избежание наезда, и, к счастью, его удалось избежать.
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Девочку передали матери и, поскольку она не достигла возраста административной ответственности (16 лет) к административной ответственности была привлечена её мама (по ст. 5.35 ч. 1 Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Сотрудники полиция напоминают о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и не прощает ошибок!
Старший инспектор ГПДН Керченского Линейного отдела полиции капитан полиции К.С. Корулина
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