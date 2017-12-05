Детская любознательность могла привести к трагедии на железной дороге

Пока родители возмущаются тем, что дети ничем кроме «гаджетов» и виртуального мира не интересуются, маленькие озорники своим поведением опровергают родительские возмущения. Так, в минувшие выходные двенадцатилетняя крымчанка решила посмотреть, что будет с поездом, положив на рельсы несколько камней.

Как сообщили в Керченском линейном отделе полиции, 3 декабря в селе Владиславовка произошёл интересный случай: несовершеннолетняя девочка 12 лет отправилась посмотреть как пасутся коровы на поле. Подойдя к железнодорожному полотну, девочка увидела приближающейся грузовой поезд и решила положить на рельсы камни. Того, что своими действиями она подвергала угрозе движение железнодорожного транспорта, а также подвергала опасности свою жизнь и здоровье, она не знала. Машинист грузового поезда, увидев на железной дороге ребёнка, незамедлительно применил экстренное торможение во избежание наезда, и, к счастью, его удалось избежать.

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Девочку передали матери и, поскольку она не достигла возраста административной ответственности (16 лет) к административной ответственности была привлечена её мама (по ст. 5.35 ч. 1 Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сотрудники полиция напоминают о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и не прощает ошибок!

Правила безопасного поведения на железных дорогах:

переходите железнодорожные пути только в установленных местах по пешеходным переходам, мостам, тоннелям

при переходе через железнодорожные пути убедитесь в отсутствии приближающегося поезда и следите за световыми и звуковыми сигналами

не пользуйтесь наушниками при переходе через железнодорожные пути

не ходите по железнодорожным путям

не подлезайте под железнодорожный подвижной состав, пассажирские платформы и не перелезайте через автосцепные устройства

не поднимайтесь на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений

не приближайтесь к оборванным проводам

не оставляйте на железнодорожных путях посторонние предметы;

не заходите за линию безопасности у края пассажирской платформы;

не бегайте по платформам и не прыгайте с них на железнодорожные пути;

не подходите к вагонам до полной остановки поезда;

находясь рядом с железнодорожными путями, при приближении поезда отойдите на безопасное расстояние

старайтесь не находиться в районе железнодорожных путей, вокзалов, платформ без сопровождения взрослых

Старший инспектор ГПДН Керченского Линейного отдела полиции капитан полиции К.С. Корулина

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