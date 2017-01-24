Детские площадки Керчи

Ни для кого не секрет, что во многих районах Керчи остро стоит проблема с детскими площадками.

В редакцию KerchINFO.com поступили жалобы от наших читателей, проживающих в районах «АТС» и «ОПТИКА», по поводу этой проблемы.

Наша редакция решила не оставаться в стороне и помочь разобраться с этим вопросом.

Несомненно в нашем городе есть и дворы, в которых детские площадки полностью оборудованы и дети с удовольствием могут проводить на них время. Но некоторые игровые объекты керченских дворов могут привести в настоящий ужас не только ребёнка, но и взрослого человека.

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Обычно с игровых площадок доносится детский смех и радостные возгласы, но только не с площадок этих районов. Своим убогим видом эти площадки способны разрушить детскую психику любого ребенка.

По всем дворам, находящимся по правой стороне районов «АТС» и «ОПТИКА», детские площадки находятся в ужасном состоянии либо просто-напросто вообще отсутствуют. На многих местах, предназначенных для детских игровых объектов, местные жители устроили местную парковку. Родителям улиц Кирова и Горького просто некуда повести детей погулять на свежий воздух.

С данной проблемой наша редакция обратилась в ЖЭК, отвечающий за эти районы. На что там ответили, что они не занимаются установкой и оборудованием детских игровых объектов. «Жилкомсервис» занимается только облагораживанием и мелким ремонтом детских площадок, а по всем вопросам установки надо обращаться в Исполком» — сказал работник ЖЭКа.

Качели сломаны, в песочницах мусор вместо песка, некоторые площадки просто-напросто отсутствуют, а в ЖЭКе говорят, что керчане должны быть и этим довольны. И отправляют всех гулять во дворы, которые находятся через дорогу, по ту сторону улицы. А ко всему прочему, в районе Гагаринского кольца постоянный поток автомобилей, что может привести к несчастным случаям.

Напомним, что в Керчи на ремонт и содержание объектов благоустройства, размещение флагов и обустройство детских площадок в 2017 было выделено 12 500 000 рублей.

Будем надеяться, что власти израсходуют средства по назначению, чтобы исправить плачевную ситуацию, сложившуюся в городе.

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