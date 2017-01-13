В Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 «О ежемесячном пособии на ребенка» внесены следующие изменения, которые вступили в силу с 01 января 2017 года:

Во – первых, изменено название самого Закона, теперь он называется «О пособии на ребенка». Уже из названия следует, что выплаты не будут ежемесячными.

В соответствии со ст.5 изменений в данный Закон:

Пособие малообеспеченным семьям в Крыму

— пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Крым, назначается в размере 1500 рублей в квартал. Ранее, данный вид пособия выплачивался ежемесячно в размере 500 руб.

Пособие одиноким матерям в Крыму

— пособие на ребенка одинокой матери назначается в размере 4500 рублей в квартал. Ранее пособие выплачивалось ежемесячно в размере 1500руб.

Пособие по неуплате алиментов

— пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, назначается в размере 2250 рублей в квартал. Ранее пособие выплачивалось ежемесячно в размере 750 руб.

Данные виды пособий назначаются при условии, если среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Крым.

Пособие индексируется ежегодно с 1 апреля в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской Федерации на соответствующий год.

Также изменился Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка. Теперь он называется Порядок и условия назначения и выплаты пособия на ребенка.

Согласно п.37 данного Порядка выплата пособия проводится один раз в квартал, но не позже последнего дня первого месяца квартала. Неполучение пособия в течение квартала в организациях почтовой связи ( для получателей пособия на почте) влечет приостановление ее предоставления, начиная с 1-го числа следующего квартала.

Как будут выплачивать пособие матерям одиночкам в 2107 году?

Рассмотрим варианты назначения и выплаты пособий на примерах.

Одинокая мать обратилась за назначением пособия на ребенка до 15.01.2017 года. Пособие в размере 4500 будет назначено с 01.01.2017 года. Первую выплату заявитель получит в апреле 2017 года. Сумма выплачиваемой помощи в апреле 2017 года составит 9000 руб. (4500 руб. – за 1 квартал 2017 года, 4500 руб – за 2 квартал 2017 года.)

Одинокая мать обратилась за назначением пособия на ребенка до 15.03.2017 года. Пособие в размере 4500 будет назначено с 01.03.2017 года. Первую выплату заявитель получит в апреле 2017 года. Сумма выплачиваемой помощи в апреле 2017 года составит 6000 руб. (1500 руб. – за один месяц 1 квартала 2017 года, 4500 руб – за 2 квартал 2017 года.)

Одинокая мать обратилась за назначением пособия на ребенка в период с 16.03.2017 по 31.03.2017 года. Пособие в размере 4500 будет назначено с 01.03.2017 года. В связи с тем, что выплаты формируются и передаются в выплатные организации до 25 числа, первую выплату заявитель получит в июле 2017 года. Сумма выплачиваемой помощи в июле 2017 года составит 10500 руб. (1500руб. – за один месяц 1 квартала 2017 года, 4500руб – за 2 квартал 2017 года, 4500руб.- за 3 квартал 2017 года)

Размеры и суммы помощи в примерах даны без учета индексации.

Детские пособия в январе 2017 года не выплачиваются

Напоминаем, пособие на ребенка одинокой матери, право на которое возникло на 31 декабря 2014 года включительно, предоставляется до дня прекращения оснований, в соответствии с которыми оно было установлено, или сроков, на которые оно было установлено.

Департамент труда и социальной защиты населения

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