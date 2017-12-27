Детские пособия в Крыму в 2018 году

С начала 2018 года в Республике Крым запланировано введение ежемесячной денежной выплаты на первого ребёнка, родившегося после 1 января 2018 года, а также продлевается действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена РОМАНОВСКАЯ.
Президент РФ Владимир ПУТИН подписал документ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Так, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» снимает возрастное ограничение по использованию средств материнского капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования. После принятия данного законопроекта семья сможет в любое время после рождения второго ребенка направить средства маткапитала на дошкольное образование детей.
Стоит отметить, что Законом РК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» предоставление ежемесячной денежной выплаты продлено на детей, родившихся в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Размер такой ежемесячной денежной выплаты в 2018 году составит 10 423 рублей.
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Возможно в 2018 году запустят специальную программу ипотечного кредитования. Её возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребёнок. Программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной ставки сверх 6 процентов при рождении второго ребёнка – в течение 3 лет с даты выдачи кредита; третьего ребёнка – в течение 5 лет с даты выдачи кредита.
Размеры федеральных пособий рассчитаны на основании Проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году». Размер коэффициента индексации может быть уточнен в январе 2018 года после расчета Росстатом индекса потребительских цен за прошлый год. В январе 2018 года федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 2017 году.
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Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 16 873,54 рублей – при всех формах устройства
128 927,59 рублей – при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
Изменения по региональным пособиям на 2018 год ожидаются в конце февраля, начале марта 2018 года.