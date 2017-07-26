Детские сады для сельских детей станут бесплатными

В ходе выездного собрания Совета министров Крыма Сергей Аксенов сообщил, что посещение детских садов для сельских детей станет бесплатным. Для этих целей из бюджета республики будет выделен 1 млрд рублей.



Проект начнет действовать с 2018 года. Он направлен на оказание поддержки жителям села, которые не всегда могут самостоятельно оплатить посещение дошкольного учреждения. Система предполагает бесперебойное функционирование и будет работать, пока в сельской местности не появятся организации и предприятия, способные вкладывать деньги в развитие инфраструктуры.

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«Закладываем деньги на 2018 год, чтобы на селе люди не платили за детский сад. Не всем эти расходы по карману, так как объем средств в селах гораздо меньше, чем в городских муниципальных образованиях. Республике Крым это обойдётся ориентировочно в 1 млрд рублей», – пояснил Глава Крыма.

Также в республике запланировано внедрение программы, обеспечивающей занятость сельских жителей на государственных и частных предприятиях сельскохозяйственной направленности. Сергей Аксенов добавляет, что такая работа будет способствовать разрешению вопросов продовольственной безопасности и импортозамещения.

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