Доверьте нам праздник, и мы подарим Вам незабываемые эмоции!
Продолжается продажа билетов на детские утренники, ещё есть немного мест для Ваших детишек. Последний шанс подарить ребенку сказку!
Для малышей от 3-х до 6-ти:
29.12 в 12:00;
30.12 в 12:00.
Для ребят постарше (от 7-ми до 10-ти):
29.12 в 14:00.
Утренники проводятся совместно с агентством по проведению праздников — «Винни Пух» (https://vk.com/winny_puh_kerch).
На все праздники мы пригласили фотографа (фотоотчет можно будет посмотреть в нашей группе в VK: https://vk.com/child_program).
Каждый маленький гость получит сладкий подарок.
Стоимость участия: 450 р.
+7 978 816 888 7 или +7 978 83 59 444
До Нового Года считанные дни, пора всерьёз задуматься о самой заветной ночи уходящего года!
Встретить 2017 предлагаем в нашей тёплой компании! Незабываемый праздник в стиле DISCO. Тематические вечеринки — это всегда весело и волнительно, ведь стоит позаботиться о своём наряде.
Мы разработали банкетное меню с изысканными блюдами; пригласили провести развлекательную программу настоящего профессионала, Владимира Чичиланова. Скучать не придётся, ведь за пультом у нас DJ Pruchkovsky. На мероприятии будет работать фотограф, Дмитрий Дроздов, который готов ловить все самые яркие эмоции и моменты вечера!
Поздравление Деда Мороза, призы и подарки, пожелания на будущий год от Президента РФ в прямом эфире. Мы учли все самые важные моменты празднования Нового Года.
Взрослый билет — 3500₽, детский — 1750₽ (есть детское меню).
Возможна предоплата.
Разрешено принести спиртное (1 бутылка на 2 человека).
Начало программы в 22:00.
+7 978 816 888 7 или +7 978 83 59 444
В сторону хлопоты и переживания, утомительные приготовления и ненужное волнение! Мы все придумали за Вас! В Новый Год со вкусом к жизни!
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