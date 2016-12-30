Доверьте нам праздник, и мы подарим Вам незабываемые эмоции!

Продолжается продажа билетов на детские утренники, ещё есть немного мест для Ваших детишек. Последний шанс подарить ребенку сказку!

Для малышей от 3-х до 6-ти:

29.12 в 12:00;

30.12 в 12:00.

Для ребят постарше (от 7-ми до 10-ти):

29.12 в 14:00.

Утренники проводятся совместно с агентством по проведению праздников — «Винни Пух» (https://vk.com/winny_puh_kerch).

На все праздники мы пригласили фотографа (фотоотчет можно будет посмотреть в нашей группе в VK: https://vk.com/child_program).

Каждый маленький гость получит сладкий подарок.

Стоимость участия: 450 р.

+7 978 816 888 7 или +7 978 83 59 444

До Нового Года считанные дни, пора всерьёз задуматься о самой заветной ночи уходящего года!

Встретить 2017 предлагаем в нашей тёплой компании! Незабываемый праздник в стиле DISCO. Тематические вечеринки — это всегда весело и волнительно, ведь стоит позаботиться о своём наряде.

Мы разработали банкетное меню с изысканными блюдами; пригласили провести развлекательную программу настоящего профессионала, Владимира Чичиланова. Скучать не придётся, ведь за пультом у нас DJ Pruchkovsky. На мероприятии будет работать фотограф, Дмитрий Дроздов, который готов ловить все самые яркие эмоции и моменты вечера!

Поздравление Деда Мороза, призы и подарки, пожелания на будущий год от Президента РФ в прямом эфире. Мы учли все самые важные моменты празднования Нового Года.

Взрослый билет — 3500₽, детский — 1750₽ (есть детское меню).

Возможна предоплата.

Разрешено принести спиртное (1 бутылка на 2 человека).

Начало программы в 22:00.

+7 978 816 888 7 или +7 978 83 59 444

В сторону хлопоты и переживания, утомительные приготовления и ненужное волнение! Мы все придумали за Вас! В Новый Год со вкусом к жизни!

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