Детский фитнес в «ПРОСПОРТЕ»

Спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ» самый модный и современный в Керчи. В октябре здесь запустили детский фитнес. Это не просто традиционная и привычная для многих зарядка, а сразу несколько спортивных комплексов и направлений.

Для инструктора Русланы ЛУГОВОЙ важно, чтобы занятия спортом были для ребенка не только полезны, но и интересны. Знание детской психологии помогает ей превратить фитнес в увлекательную игру.

В настоящее время в ее группе 6 человек от 4 до 6 лет. «Это такой возраст, когда детям нужна постоянная смена деятельности. Они в силу своего психологического развития быстро возбудимы и просто не могут быть усидчивыми в течение всего часа. Поэтому я чередую упражнения и темп их выполнения. Занятия проходят в игровой форме. Кроме того, маленьких детей постоянно нужно поощрять и стимулировать, иначе они опять теряют интерес», – рассказала Руслана Луговая.

Малыши посещают «ПРОСПОРТ» три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с 15 до 16 часов. И в каждый из этих дней свое направление. Во понедельник – фитнес. А в среду дети занимаются боди-балетом. По сути, это микс из элементов классической хореографии и растяжки, которые выполняются на полу. Комплекс направлен на укрепление мышц ног. Пятница – день FLY fitness. Все упражнения выполняются в гамаках, в подвешенном состоянии. Необычный способ, тем не менее, позволяет задействовать все группы мышц. А для детей, по словам инструктора, особенно полезен, так как помогает укрепить позвоночник.

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Набор в группу детского фитнеса продолжается. Руслана ЛУГОВАЯ говорит, что малыша можно привести и в три года, если он достаточно самостоятелен и может объяснить свои желания. В ближайшем будущем инструктор планирует внедрить новые методики ведения спортивных занятий с детьми.

Напоминаем, что занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам.

Задать любой вопрос можно по тел.: + 79788309222

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