Детский отдых в Крыму под контролем

С этого года все детские лагеря обяжут получать санитарно-эпидемиологическое заключение. В крымском Роспотребнадзоре рассказали, что к ним еще не обращались, за данным документом. Впрочем, в ГУП «Солнечная Таврика» не сомневаются: добросовестные оздоровительные учреждения без проблем получат все необходимые разрешения…

Ужесточение требований

Федеральные власти РФ уже не первый год подчеркивали, что летние детские лагеря должны иметь образцовые условия для отдыха и оздоровления — это касается и санитарных норм, и безопасности детей. В связи с этим еще в декабре минувшего года был принят Федеральный закон №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».

Читайте: Керченский полуостров — рай для туристов

Согласно закона, с текущего года содержание детей в оздоровительных учреждениях должно соответствовать санитарным нормам и требованиям антитеррористической защищенности, в лагерях станет обязательным наличие охраны или службы безопасности, а в местах купания- спасательных постов. Кроме того, закон обязывает детские летние лагеря ежегодно получать санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребназдора, свидетельствующее об исполнении данных требований.

Для Крыма как для курортного региона такое нововведение особенно важно, ведь на территории республики летом функционируют порядка 100 детских оздоровительных лагерей. Теперь они перед грядущим курортным сезоном должны будут получить заключение СЭС на свою деятельность.

Важна не бумажка, а реальное соблюдение норм

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспортребнадзора по Республике Крым и города Севастополю Игорь СОКОЛОВ рассказал, что в ведомстве пока нет точной информации, закреплено ли уже в соответствующих нормативно-правовых актах изменения, касающиеся обязательной выдачи заключения СЭС детским лагерям.

«Но не официальные сведения уже есть, что в этом году все детские лагеря должны будут получить заключения СЭС на право функционирования в курортный сезон. Согласно внутреннему приказу нашему, на сезонные объекты — а детские лагеря в основном работают только летом — санэпидемзаключения выдаются на год», — отметил Игорь СОКОЛОВ.

Начальник отдела саннадзора доложил, что пока ни одно детское оздоровительное учреждение Крыма не обратилось за получением заключения СЭС. При этом он пояснил, что все детские лагеря в прошлые годы обязательно должны были соответствовать всем санитарным нормам, и накануне открытия в каждом проходила плановая или внеплановая проверка Роспотребнадзора.

Читайте: Волонтеры призвали керчан к безопасному отдыху

«Нужно понимать, что дело не в наличии бумажки — заключение лишь подтверждает безопасность получения оздоровительных услуг. Нововведение этого года ни в коей мере не меняет отношения к мерам безопасности и санитарным нормам, которые соблюдались и в прошлые годы, а лишь ужесточает саму процедуру», — пояснил Игор СОКОЛОВ.

Более того, чиновник отметил, что все детские лагеря так или иначе обязаны уведомлять Роспотребнадзор перед началом сезон о намерении работать в этом году. Таким образом, вместе с другими разрешительными документами лагерь без проблем получит и заключение СЭС, если учреждение будет соответствовать всем требованиям. В среднем процедура получения санэпидемзаключения занимает до месяца, заключил Игорь СОКОЛОВ.

Надеемся, что детские лагеря Крыма вовремя получат все необходимые разрешения со стороны проверяющих органов и благополучно откроют двери десяткам тысяч детей со всей России.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

