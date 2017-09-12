Детскую площадку в сквере «Аленка» откроют 14 сентября

Рабочие «ЖилСервисКерчь» благоустраивают детскую игровую зону в сквере возле храма Иоанна Предтечи. Уже сняли песок, сварили забор, покрасили лавочки.

Часть площадки забетонировали и теперь туда положат бесшовное резиновое покрытие (для максимальной безопасности детей).

На площадке будет игровой комплекс — домик и деревянную игровую стенку оставят на прежних местах, сделают новую песочницу. Для малышей также установят три новые зверушки высотой около метра — носорога, слона и медвежонка. Большие раковины фонтана приведут в надлежащий вид, но, по словам рабочих, водой заполнять не будут.

Напомним, ремонт здесь начался около трёх недель назад. Как говорят строители: «Сейчас работаем быстро и напористо».

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Ещё одна детская площадка, на которую направят рабочих «ЖилСервисКерчь» будет установлена в Аршинцево.

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