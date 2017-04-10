Детство во время войны: спектакль Романа Рогозы

Керченским ветеранам продемонстрировали спектакль театральной студии Романа Рогозы «Своя игра» под названием «Птицы белые мои».

Постановка прошла в рамках торжественного собрания, которые было посвящено 73-й годовщине освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

Выступление театралов началось с фразы великого Достоевского: а найдётся ли оправдание миру, нашему счастью и даже вечной гармонии, если во имя этого, для прочности фундамента, будет пролита хотя бы одна слезинка невинного ребенка? И сам ответил — слезинка эта не оправдает ни один прогресс, ни одну революцию. Ни одну войну. Она всегда перевесит. Всего одна слезинка… Не сосчитать сколько слезинок было пролито во время той войны…

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Это спектакль о детях, которые воспитывались в детском доме. С приходом на улицы родного города войны, их пытались увести от места событий, чтобы обезопасить. В пути они делятся друг с другом жуткими картинами воспоминаний. Без единой декорации актёры передают всю горечь того, что их героям пришлось увидеть и пережить в столь юном возрасте.

Зал аплодировал стоя. Зрители были тронуты постановкой. На глазах многих виднелись слёзы.

Спектакль «Белые птицы» фото



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