Детям рассказали о сокровищах Крыма

Занятие кружка «Мир детской книги» первоклассников школы No12 было посвящено Году экологии в России, а провела его Наталья РУДНЕВА, ведущий библиотекарь библиотеки No5 им. С. Маршака.

Она познакомила детей с такими понятиями,как «Экология», «Живая природа», «Флора», «Фауна», предложила им объяснить, почему наш Крым называют «полуостровом сокровищ», какими такими сокровищами он обладает? Дети поделились впечатлениями о посещении Никитского ботанического сада, об отдыхе на море и в лесу. С ними была проведена игра на экологическую тему «Если я приду в лесок». Участники должны были отвечать «Да» или «Нет» на вопросы о различных ситуациях и поведении на природе.

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Библиотекарь рассказала о новых книгах энциклопедии для детей «Прекрасен мир живой природы». Дети с интересом познакомились с ними. В конце занятия вместе подвели итог: «Каждый в ответе за то, что происходит на планете».

Фото и текст: Людмила ПОПОВА

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