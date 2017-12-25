Дэвид Копперфильд знает подробности керченских аварий

Сегодня в Керчи на улице Ерёменко большегруз задел легковую машину. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, машины находятся на проезжей части.

Авария не создаёт особых помех для движения других автомобилей, разве что для общественного транспорта. В целом, фура несильно повредила белый автомобиль, пострадавших нет, водители заполняют протоколы. Однако, сотрудники полиции вели себя не совсем спокойно. При встрече с журналистом КерчьИНФО один из полицейских, отметил следующее: «Вы сейчас делаете нехорошее дело, люди хотели продавать машину, а теперь, посмотрят Ваши фотографии и не смогут её продать».

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Другой, на вопрос о подробностях ДТП посоветовал обратиться к Дэвиду Копперфильду. Журналистов КерчьИНФО такое поведение сотрудников полиции возмутило.

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