Девушка с ножом или путешествие из Керчи в Тверскую область

По традиции, каждый Новый год, я (раньше – с друзьями, нынче – с Серёжей (мужем)) езжу на Селигер, к родителям. Это совсем нерушимая традиция, в каком-бы городе я не жила – в Москве, Петербурге, Керчи – всегда езжу. Так вышло и в этом году, правда путь пришлось преодолевать в одиночку. Добираться туда из Керчи – то ещё занятие. Сутки и четыре транспорта. Точнее пять.

Керчь – Симферополь

Выйти из дома, который находится на Верхнем Солнечном, сесть в «пятёрку» и доехать до Автовокзала. Этот путь (коротенький – около 20 минут) стал большим испытанием. Ну, вы представляете – суббота, раннее утро, 30 декабря, и я с огромным туристическим рюкзаком, в предвкушении зимних чудес.

Автобус, подъехавший к остановке, и его внутреннее содержание, заставили меня распереживаться. Рюкзак пришлось снять, втиснуть его между сиденьями, самой втиснуться в него и остаться в проходе. А люди всё заходят и заходят, кряхтят и толкаются, мне жарко, согнутая нога, которая поддерживает втиснутый рюкзак, затекла, но я даже с мужеством выношу слова:

«Да вон, это девушка стоит, подвинуться мешает, не даёт никому пройти. Да да, она просто не хочет двигаться».

Мысленно всем говорящим я поставила свой рюкзак на голову, проехала так еще немножко, а потом думаю: «Да ну вас, завтра Новый год, сегодня я улетаю, и вообще, уже вокзал».

Автобус до Симферополя – комфортный: газель на 16 мест, я присела у окошка во втором ряду, любовалась дорогой, вспоминала летнее путешествие, глядела на строящуюся «Тавриду» и жалела о том, что мы не делаем остановки, а то бы сейчас такое для КерчьИНФО засняла! И тут же в голове – «Эй, завтра Новый год, ты сегодня улетаешь, какое КерчьИНФО!». А вот и аэропорт.

«Эй, завтра Новый год, ты сегодня улетаешь, какое КерчьИНФО!»

Улетаю я из него впервые, однажды только прилетала сюда. После того раза, считаю его удобным и понятным, главное – никаких толкучек, суетливости, китайцев и бесконечного звука чемоданных колёс…

Я быстро зарегистрировалась, сдала свой рюкзак, удивившись перевесу на 2, 200 кг (если что, вес рюкзака, под которым гнулась моя спина – 12,200 кг) но регистраторы не посчитали перевес перевесом, приклеили наклейку и отправили мой груз. Немножко поболтавшись по окрестностям и курильням, надышавшись 15-ти градусным теплом (!) сказав до свидания Крыму – упорхнула!

Симферополь – Москва

В самолёте летать не страшно, можно посмотреть в окно (правда, в темноте в иллюминаторе только Москву можно разглядеть) или на соседей, или вчитаться в правила поведения в самолёте, можно ещё помечтать. Но пока туда-сюда, уже слышишь перешёптывания – «Москва, вон, смотри». И ты смотришь. И видишь.

На земле, в Москве, снег, такой прямо хлопьями. Шереметьево. Большущие плазменные экраны на которых написано – «Путешествовать – так путешествовать» (это новая реклама БМВ), тысячи людей. А ещё Макдак.

Это тоже такая традиция, когда оказываешься в мегаполисе – съешь биг-тейсти. Серёжа так делал, когда летел. Я тоже так сделала.

Москва – Тверь

Из «Шарика» (почему-то москвичи называют так Шереметьево) меня отвёз восьмиместный микроавтобус-трансфер. В Тверь. Путь сокращается каждым километром (общий километраж из Керчи в Осташков – 1680 км). По «ленинградке» (так москвичи называют трассу Москва-Тверь) до нужного мне места мы доехали всего за два часа. В Твери грязно, сыро и как всегда. Я не люблю Тверь, но приходится здесь бывать. Ночь я провела у друзей. В 6.40 села в пятый по счёту транспорт, в автобус до Осташкова.

Тверь – Осташков

Если керчане и жалуются на отсутствие дорог в Керчи, то они просто не были в Тверской области. Не ехали «на колесе» ранним утром в холоднющей маршрутке. Это закаляет.

Успокаивают только огромные ели в снегах! Как в Сибири. Наверное.

(…) 7 дней отдыха. Были заметны, но быстры, как и моя дорога.

Так быстро?

Обратный путь аналогичный: Осташков – Тверь – Москва.

Здесь нужно остановиться. Москва – это отдельный город со своими правилами. Аэропорт Домодедово тоже похож на отдельный город, количество людей на квадратный метр здесь точно превышает что-то. Так не должно быть. Но оно есть. И мы с моими провожающими друзьями идём сдавать рюкзак. За выходные я его немного разгрузила, 11 900 кг. Там прибавилось конфет, шоколада и подарков. И ещё бинокль.

Аэропорт Домодедово тоже похож на отдельный город, количество людей на квадратный метр здесь точно превышает что-то.

Регистрации не понравились мои лишние 1,900 кг – «Разгружайте или платите 2500 рублей», говорят. «Держи» – говорю своей Элис, и даю ей железную коробку конфет, бинокль, фотик, банку кофе. Всё это отправилось в пакет за 50 рублей. На рюкзак – наклейка. Проводы – прощания. Встречай крымская зима. Но нет.

Маленький нюанс. Летом Серёжа подарил мне нож. Красивый, чёрный со швейцарским крестиком. Такой дамский – штопор, отвёртка, пила. Я всегда его ношу в маленьком рюкзачке. В котором ещё кошелёк, паспорт и всё нужное. В аэропорту Симферополя он тоже лежал в рюкзаке. Но Симферополь не Москва.

«Девушка, это ваши вещи? Доставайте нож» – говорят мне на самом последнем контрольном пункте, где ещё в специальной кабинке руки надо поднимать, ремни снимать, ключи, телефон.

– «Мой». – «Выкидывайте».

Меня заколотило. Мне всегда в таких случаях колотит. Потому что это подарок от Серёжи. Потому что нож провёл со мной все путешествия. Потому что.

– «Я не буду его выкидывать». – «Значит сдавайте его в багаж»

Я сгребаю все вещи обратно и иду. Вспоминаю, что в пакете у меня железная коробка с конфетами.

Если завернуть нож в носовой платок и спрятать туда, а ещё в пакет шарф затолкать, может пропустят.

Другая линия досмотра, другой парень: «Девушка, это ваши вещи? Доставайте нож». Меня снова колотит. Я снова всё сгребаю и возвращаюсь. И уже бегу в багаж. Сдавать свой маленький рюкзак. «Девушка, вы уже сдали свой один багаж, за второй нужно доплатить 2500 рублей. У вас там что-то запрещённое нашли?»

– «Нож».

– «Ну решайте».

Я решаю бежать. Туда откуда прибежала. И что-то делать. Я слышала фразу «Камера хранения». Я говорю об этом тому парню, он говорит – «Пойдёмте, я вас отведу нашему начальнику и решим, что с вами делать». «Я только не помню, где теперь у меня нож, вы же его видели последний раз на компьютере?».

«Он у вас не в пакете с биноклем, а в рюкзаке. Насть, принимай, тут девушка с ножом».

Настя записала мои данные и сказала, что за ножом может прийти подруга. Он будет хранится в камере невостребованного багажа.

…

Я улетела. В небе хорошо. Я на крыле. Светит солнце. принесли чай. Листаю журнал. Виднеется Крым. И мне хочется улыбаться, потому что все традиции соблюдены. Новый год наступил, приключения начались, и сегодня я буду в Керчи.

Дома, где не наряженная ёлка, где не спящие КерчьИНФО и бесснежная, но нежная – зима.

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