Девять керченских сирот получили своё жильё

Глава керченской администрации Сергей БОРОЗДИН вручил сегодня ключи от однокомнатных квартир девяти керчанам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом глава исполкома сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Многие из тех, кто стал счастливым обладателям своего собственного жилья ждали этой возможности несколько лет. Сергей БОРОЗДИН в торжественной обстановке поздравил новосёлов: «Уверен, свое жилье придаст им уверенности в будущем, самостоятельности, станет важным стимулом к приумножению благосостояния и семейного счастья. Пусть в их квартирах всегда будет тепло и уютно. Пусть там господствуют счастье и согласие» – отметил чиновник.

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Как отметил Сергей БОРОЗДИН, жилье для данной категории граждан было приобретено за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов. Общая сумма составила 13 500 000 рублей. Все девять квартир – относятся ко вторичному жилью. Там сделан косметический ремонт и заменена «сантехника».

Сейчас среди тех, кто нуждается в жилых помещения – 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На следующий 2018 год в планах руководства города – приобретение большего количества квартир для нуждающихся.

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