Деятельность перевозчиков зерна в Керчи не соответствовала документации

Управление Россельхознадзора по РК выявили две фиктивные декларации на перевозку зерна пшеницы керченскими фирмами.

В Федеральную службу по аккредитации, организующую формирование и ведение единого реестра деклараций о соответствии, направлена информация о выдаче предписаний о прекращении действия деклараций двух керченских предприятий.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора по Крыму.

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Таким образом, декларации ООО «Зерновой терминал «АВС» и ООО «Мирторг» внесены в единый реестр сведений о приостановлении их действия о соответствии по предписанию органа государственного надзора.

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