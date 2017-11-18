Деятельность прокуратуры в Керчи: проверки, уголовные дела и административные штрафы

Прошедшая в Керчи трудовая неделя оказалась продуктивной для Керченской прокуратуры. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте пресс-службы Прокуратуры РК.

Так, благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов, были разоблачены три наркосбытчика, которым на данный момент уже вынесены уголовные приговоры. Двум местным жителям, осужденным за незаконный сбыт наркотических средств группой лиц было назначено наказание в виде 10 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще одному 50-летнему керчанину суд вынес приговор в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Также прокуратура г. Керчи. установила, что сотрудники ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» при принятии родов в результате врачебной ошибки причинили новорожденному тяжкий вред здоровью. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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Кроме того, сотрудники правоохранительных органов города провели проверку исполнения законодательства об обращениях граждан. В ходе проверки был установлен факт нарушения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части превышения сроков рассмотрения обращения. Так, местный житель ответ на свое обращение в администрацию г. Керчи получил спустя месяц с момента окончания срока его рассмотрения.Ввиду выявленного нарушения прокурор города возбудил в отношении заместителя главы администрации г. Керчи дело об административном правонарушении, в результате рассмотрения которого суд назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Помимо прочего (проведения проверок, контролирования исполнения решений суда, направления дел для рассмотрения в судебные органы и др. процедур), в прокуратуре Керчи прошла встреча прокурора города Андрея ТРАВКИНА с представителями общественных объединений инвалидов.Во встрече приняли участие председатель Общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов (пенсионеров) города-героя Керчи Николай КИТИКОВ, председатель Керченской городской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Сергей КИРИЛЮК, председатель Общественной организации «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» Марина МАМУЛЬ. В ходе разговора были затронуты вопросы обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов, предоставлении им мер социальной поддержки. Прокурор города, в частности, отметил, что принятыми в текущем году мерами прокурорского реагирования обеспечена доступность для маломобильных групп населения 10 городских объектов социальной инфраструктуры (кинотеатр, медицинский и спортивный центры и др.). Принимали прокуроры также меры по восстановлению прав детей-инвалидов на пенсионное и лекарственное обеспечение. По итогам встречи принято решение о продолжении взаимодействия в целях защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями.

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