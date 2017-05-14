Диагностический медицинский центр «МРТ Керчь» (здание СРЗ) приглашает пациентов на обследование

Отвечает на вопросы главный врач ДМЦ ООО «МРТ Керчь» НИКОНОРОВА Надежда Ивановна

1) Расскажите об основных направлениях деятельности Вашего медицинского центра?

Главным направлением деятельности нашего Медицинского Диагностического Центра, безусловно, является диагностика человеческого организма при помощи магнитно-резонансной томографии. Кроме того в нашем центре открыт консультативный прием врачей-специалистов по неврологии, терапии, онкологии, гастроэнтерологии.

2) Какова главная цель диагностического медицинского центра «МРТ Керчь» ?

Главная цель нашего медицинского диагностического центра — это своевременное обследование пациентов для выявления патологии, а также помощь лечащим врачам при проведении точной и своевременной диагностики, которая приводит к уменьшению уровня смертности, случаев рецидива и постановке неправильного диагноза.

Читайте: Для чего нужно обследование магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастом

В качестве примера приведем несколько моментов обследования апреле месяце

— Два пациента с недифференцированным инсультом (была обнаружена внутримозговая гематома) благодаря своевременной МРТ остались живы, все прооперированы с положительным эффектом;

— У пяти пациентов были выявлены хронические субдуральные гематомы, все больные удачно прооперированы в медицинских клиниках г. Симферополя;

— Было выявлено значительное количество опухолей головного мозга различной этиологии.

— У трех пациентов были выявлены атеросклеротические изменения церебральных артерий, пациенты направлены к узким специалистам для дальнейшего лечения.

— В нашем центре есть новое обследование, которое пользуется большим спросом. Это ОНКОСКРИНИНГ. В время этого исследования сканируется весь организм на патологические новообразования и опухоли. У двухпрациентов были выявлены метостатические образования в костях позвоночника.

— Семь пациентов, у которых при помощи МРТ был выявлен радикулярный синдром, обусловленный грыжей диска в поясничном отделе позвоночника, прооперированы с положительным эффектом;

— Благодаря визуализации инсульта посредством МРТ удалось сократить летальность от инсульта на 20 % .

Хочу отметить, что данная статистика приведена только по городу Керчь, а ведь среди пациентов нашего МРТ центра есть также жители Горностаевки, Ново-Николаевки, Челядинова, Ленинского района и других близлежащих сел.

3) В чем разница между КТ и МРТ?

Главное отличие МРТ от КТ заключается в принципе работы томографов: МР-томограф основан на работе магнитного поля, точнее, на измерении откликов атомов водорода под действием магнитного поля, а КТ – на рентгеновском излучении.

При проведении компьютерной томографии пациент во время исследования получает дозу рентгеновского излучения, размер которой зависит от области сканирования и длительности исследования. МРТ, в свою очередь, является абсолютно безопасным методом исследования (применяемый детям и даже беременным), но более длительным по времени.

Компьютерная томография и МРТ являются методами, которые дополняют друг друга. Так например методом выбора исследования костей скелета (например на наличие травм или опухолей), органов грудной клетки (это патология легких и органов средостения) — является КТ.

В свою очередь методом выбора исследования структур головного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости, органов забрюшинного пространства и органов малого таза –является МРТ. Так же с помощью МРТ можно пройти комплексное сканирование всего организма, что не возможно при использовании КТ из-за высокой получаемой дозы радиации.

4) Какие области исследования проводят в вашем центре?

Что касается нашего МРТ центра, то мы проводим исследования:

1)Головного мозга, так же сосудов и вен головного мозга (причем без контраста, т.к кровь является сама по себе контрастным веществом в МРТ за счет высокого содержания протонов водорода, это принципиальное отличие от КТ где надо вводить контраст!), так же Орбиты и Околоносовые пазухи.

2)Исследование всех отделов позвоночника с визуализацией структур спинного мозга, а также сосудов шеи.

3)Исследование суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных ,тазобедренных, коленных и голеностопных суставов).

4)Исследование органов брюшной полости (это печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка).

5)Исследование органов забрюшинного пространства (почки с мочеточниками, надпочечники).

6)Органов малого таза (мочевой пузырь, у женщин – матка с придатками, у мужчин простата с семенными пузырьками).

В случае выявления ряда патологических изменений в органах при клинической необходимости производим внутривенное контрастирование.

Так же мы создали программы для визуализации мягких тканей шеи (для возможности исследования щитовидной железы, магистральных сосудов и лимфоузлов шеи).

5) Какую мощность магнитного поля имеет аппарат МРТ установленный в вашем центре и в чем разница между аппаратами с разной мощностью магнитного поля?

Аппарат установленный в нашем центре Siemens Harmony имеет мощность магнитного поля 1 Тл. Отличие от аппаратов с мощностью поля 1,5 Тл только во времени исследования, и никак не влияет на качество получаемых изображений. Так например при сканировании головного мозга на 1,5 Тл аппарате, длительность исследования 10-12мин, а на аппарате с мощность поля 1 Тл – 14-16 мин. Вот и вся разница.

НАШ ЦЕНТР РАБОТАЕТ

ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ С 8.00 до 20.00

Записаться на диагностику и прием в диагностический медицинский центр ООО «МРТ КЕРЧЬ» с консультативным приемом специалистов по неврологии, терапии, гастроэнтерологии, онкологии.

Вы можете по телефонам: +7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25.

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22, 2 подъезд ( здание СРЗ)

Сайт: www.mrt-kerch.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

