Диагностический метод записи электрокардиограммы (ЭКГ) в Керчи

В ДМЦ ООО «МРТ Керчь» (остановка СРЗ) проводится диагностический метод записи электрокардиограммы (ЭКГ) и принимает врач-кардиолог. В группе риска развития аномалий сердечно-сосудистой системы к большому сожалению присутствует возраст от 40 лет и старше, этой категории пациентов врачи-кардиологи рекомендуют проходить ЭКГ ежегодно в профилактических целях, даже если никакие симптомы заболеваний сердца не проявляются.



Показания к назначению электрокардиограммы:

Боли различного характера в грудном отделе.

Хронические недуги дыхательной системы.

Головокружения и обмороки.

Одышка, чувство нехватки воздуха при отсутствии физической нагрузки.

Перед оперативным вмешательством.

Стенокардия, эндокардит.

ЭКГ дает возможность получить точные сведения о работе сердца и его состоянии во время проведения процедуры. Метод безопасен для здоровья и полностью безболезнен.

Благодаря ЭКГ, кардиолог может выявить как незначительные патологии так и серьезные нарушения функционирования органа. Результаты электрокардиограммы очень важны, так как ЭКГ помогает обнаружить изменения, которые происходят с сердцем: отклонения параметров от нормальных размеров, инфаркт миокарда и другие.

Вовремя поставленный диагноз – это залог успешного лечения и профилактики. Ваше здоровье бесценно, информация о нем доступна.

Мы будем искренне рады видеть Вас в нашем центре и помочь Вам!

Записаться на прием и диагностику можете по телефону:

+7(978)-924-27-24;

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова , 22 (ост. «СРЗ»).

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.com

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