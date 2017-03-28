Диагностика межпозвоночной грыжи в Керчи

Одной из основных причин боли в позвоночнике является межпозвоночная грыжа.
Для диагностики межпозвоночной грыжи применяется магнитно-резонансная томография (МРТ).
Это безопасный метод исследования, дающий информацию о размере межпозвоночных грыж или протрузий, ширине позвоночного канала, выраженности воспалительных изменений и наличия сопутствующей патологии.
Шейный отдел — головные боли, головокружение, скачки давления, онемение пальцев рук, боль в плече, боль в руке.
Грудной отдел — сочетание болей в грудном отделе позвоночника со сколиозом или кофосколиозом. Постоянная боль в грудном отделе при работе в вынужденной позе.
Поясничный отдел — боль в ноге, онемение пальцев стопы, онемение в паховой области, изолированная боль в голени или стопе.
Для того, чтобы выявить межпозвоночную грыжу, направление врача не обязательно! Поставить верный диагноз и назначить Вам лечение помогут специалисты нашего диагностического медицинского центра.
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Отдельно следует отметить, что своевременная диагностика с помощью МРТ убережет Вас от лишней траты денег. В качестве примера рассмотрим обычную ситуацию:
Вы приходите на прием к доктору и жалуетесь на состояние здоровья. Доктор Вас осматривает, назначает лечение, медицинские процедуры и выписывает рецепт на лекарства. Далее следует два варианта развития событий:
1. Лечение помогло — и человек счастливый, довольный, а главное здоровый продолжает жить и работать.
2. Лечение не принесло ожидаемого результата, жалобы на состояние здоровья остались, а боли усилились.
Второго варианта можно избежать и сэкономить время и деньги, если своевременно пройти обследование МРТ, получить консультацию у врачей-специалистов в диагностическом медицинском центре ООО «МРТ КЕРЧЬ». Врачи поставят верный диагноз и назначат эффективную программу лечения.
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