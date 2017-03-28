Диагностика межпозвоночной грыжи в Керчи

Одной из основных причин боли в позвоночнике является межпозвоночная грыжа.

Для диагностики межпозвоночной грыжи применяется магнитно-резонан сная томография (МРТ).

Это безопасный метод исследования, дающий информацию о размере межпозвоночных грыж или протрузий, ширине позвоночного канала, выраженности воспалительных изменений и наличия сопутствующей патологии.

Симптомы межпозвоночной грыжи:

Шейный отдел — головные боли, головокружение, скачки давления, онемение пальцев рук, боль в плече, боль в руке.

Грудной отдел — сочетание болей в грудном отделе позвоночника со сколиозом или кофосколиозом. Постоянная боль в грудном отделе при работе в вынужденной позе.

Поясничный отдел — боль в ноге, онемение пальцев стопы, онемение в паховой области, изолированная боль в голени или стопе.

Для того, чтобы выявить межпозвоночную грыжу, направление врача не обязательно! Поставить верный диагноз и назначить Вам лечение помогут специалисты нашего диагностического медицинского центра.

Читайте: Нужен точный диагноз органов брюшной полости? Поможет МРТ

Отдельно следует отметить, что своевременная диагностика с помощью МРТ убережет Вас от лишней траты денег. В качестве примера рассмотрим обычную ситуацию:

Вы приходите на прием к доктору и жалуетесь на состояние здоровья. Доктор Вас осматривает, назначает лечение, медицинские процедуры и выписывает рецепт на лекарства. Далее следует два варианта развития событий:

1. Лечение помогло — и человек счастливый, довольный, а главное здоровый продолжает жить и работать.

2. Лечение не принесло ожидаемого результата, жалобы на состояние здоровья остались, а боли усилились.

Второго варианта можно избежать и сэкономить время и деньги, если своевременно пройти обследование МРТ, получить консультацию у врачей-специалис тов в диагностическом медицинском центре ООО «МРТ КЕРЧЬ». Врачи поставят верный диагноз и назначат эффективную программу лечения.

Записаться на прием и диагностику можете по телефону: +7(978)-924-27-2 4;

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова , 22 (ост. «СРЗ»).

ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ С 8.00 до 20.00

Сайт: www.mrt-kerch.co m