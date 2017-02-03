Диагностику онкологии для крымчан сделают выездной

По Крыму пройдут выездные акции по диагностике онкозаболеваний. Об этом сообщила заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера им. Ефетова Елена Чирва в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Елена Чирва отметила, что аналогичные акции в прошлом году позволили провести диагностику у 600 человек и выявить различного рода новообразования.

«В 2017 году акции также будут проходить, и поскольку они традиционные, то люди уже интересуются датой и местом проведения. У нас будут выезды в Черноморский район, Раздольное, Ленино, Судак. Судак у нас очень отдаленный регион, и там нет врача-онколога на сегодня», — рассказала Чирва.

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Несмотря на то, что республиканский онкодиспансер врачами укомплектован практически полностью, в регистратуре имеются очереди пациентов для врачам.

Отметим, что из-за того, что рак достаточно сложно диагностировать на ранней стадии, многим приходится прибегать к жестокому способу борьбы с этой болезнью, которая не всегда, к сожалению, успешна. И не все способы лечения применяются в России. Например, лечение в Германии на данный момент признается лучшим в мире. Однако, далеко не все, могут себе это позволить. Следовательно, крайне важно, следить за реакциями и метаморфозами организма и при первых недомоганиях или отклонениях от нормы, проводить обследование у специалиста.

Ситуация с здравоохранение в Крыму осложняется еще и тем, что на полуострове сложился огромный дефицит врачей. Квалифицированные кадры оказались восстребованы на материковой России, где уже сложилась и устоялась ценовая политика частных клиник и заработных плат врачей и медицинского персонала. А вот в Крыму в связи с переходом под юрисдикцию Российской Федерации переходный период и становление системы здравоохранения затянулись.

Однако, этот «врачебный» кризис будет преодолен. Порукой тому глобальная модернизация больниц и поликлиник Крыма, медицинского оборудования, которая проходит в Крыму уже третий год. А строительство новых медицинских учреждений только увеличивают уверенность крымчан в том, что все наладится и будет хорошо!

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