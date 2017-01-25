мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества

В Керчи прошла встреча представителей казачества Керчи с городскими чиновниками и служащими. Встреча состоялась под руководством исполняющего обязанности Атамана крымского казачьего общества Вадима Иловченко и ведущего специалиста отдела по вопросам казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Вячеслава Такмакова.

Делегация из Симферополя инициировала открытое собрание представителей казачества с руководством города, духовенства и силовых структур.

Казачество Керчи представили: заместитель Атамана Хуторского казачьего общества «Керчь Еникальское» — Супрун Александр, Атаман Крымского Казачьего Округа Международного союза общественных объединений Всевеликое Войско Донское — Кувалдин Яков, Атаман Посольской казачьей станицы помощник Атамана Таманского отдела по Крыму и Новороссии — Хандусенко Алексей, Атаман Керченского Союза казаков Союза казаков России — Самойлов Вадим, Атаман Хуторского казачьего общества «Корчев».

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Основной проблемой, решению которой посвятили большую часть встречи, стала необходимость прохождении юридической регистрации представителей казачьих сообществ. Многие объединения казаков на сегодняшний день остаются общественными организациями. Однако, в Гражданском кодексе Российской Федерации существует отдельная организационно-правовая форма для данного вида деятельности — казачьи общества. То есть, это общество, внесённое в государственный реестр Казачьих обществ РФ, которое служит государству и получает от него финансирование.

мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества«На сегодня в Республике Крым зарегистрировано 63 казачьих общества и 8 общественных организаций. Из них два казачьих общества — Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское» и Хуторское казачье общество «Корчев». В Государственный реестр вошло лишь одно казачье общество — Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское», второе находится на этапе вхождения. Каких-либо других общественных организаций или объединений на территории муниципального образования город Керчь де-юро — нет», — отметил ведущий специалист отдела по вопросам казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Вячеслав Такмаков.

Также стало известно, что из бюджета Республики Крым на поддержание и развитие казачества в Крыму почти 37 миллионов рублей. Однако, важно отметить, что это финансирование предназначено для реестровых казаков.

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Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, в свою очередь отметил, что руководство города видит работу лишь одного казачьего общества.

«Если судить по делам и поступкам, то в Керчи есть одно Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское». Всех остальных у нас нет. Они существуют формально», — отметил чиновник.

Итогом встречи стало решение о более тесном сотрудничестве ради общественного блага.

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мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
мельгазиев гусаков встреча казачьиего общества
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