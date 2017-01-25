В Керчи прошла встреча представителей казачества Керчи с городскими чиновниками и служащими. Встреча состоялась под руководством исполняющего обязанности Атамана крымского казачьего общества Вадима Иловченко и ведущего специалиста отдела по вопросам казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Вячеслава Такмакова.

Делегация из Симферополя инициировала открытое собрание представителей казачества с руководством города, духовенства и силовых структур.

Казачество Керчи представили: заместитель Атамана Хуторского казачьего общества «Керчь Еникальское» — Супрун Александр, Атаман Крымского Казачьего Округа Международного союза общественных объединений Всевеликое Войско Донское — Кувалдин Яков, Атаман Посольской казачьей станицы помощник Атамана Таманского отдела по Крыму и Новороссии — Хандусенко Алексей, Атаман Керченского Союза казаков Союза казаков России — Самойлов Вадим, Атаман Хуторского казачьего общества «Корчев».

Читайте:Керченские казаки обсудят проблемы с руководством города

Основной проблемой, решению которой посвятили большую часть встречи, стала необходимость прохождении юридической регистрации представителей казачьих сообществ. Многие объединения казаков на сегодняшний день остаются общественными организациями. Однако, в Гражданском кодексе Российской Федерации существует отдельная организационно-правовая форма для данного вида деятельности — казачьи общества. То есть, это общество, внесённое в государственный реестр Казачьих обществ РФ, которое служит государству и получает от него финансирование.

«На сегодня в Республике Крым зарегистрировано 63 казачьих общества и 8 общественных организаций. Из них два казачьих общества — Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское» и Хуторское казачье общество «Корчев». В Государственный реестр вошло лишь одно казачье общество — Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское», второе находится на этапе вхождения. Каких-либо других общественных организаций или объединений на территории муниципального образования город Керчь де-юро — нет», — отметил ведущий специалист отдела по вопросам казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Вячеслав Такмаков.

Также стало известно, что из бюджета Республики Крым на поддержание и развитие казачества в Крыму почти 37 миллионов рублей. Однако, важно отметить, что это финансирование предназначено для реестровых казаков.

Читайте: Керченские казаки посетили общевойсковой сбор

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, в свою очередь отметил, что руководство города видит работу лишь одного казачьего общества.

«Если судить по делам и поступкам, то в Керчи есть одно Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское». Всех остальных у нас нет. Они существуют формально», — отметил чиновник.

Итогом встречи стало решение о более тесном сотрудничестве ради общественного блага.

1 of 6

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

