Диплом депутата горсовета Керчи оказался подложным

В Керченском городском совете заседал депутат с подложным дипломом о высшем образовании. Факт нарушения законодательства о муниципальной службе обнаружила прокуратура Керчи.



Наличие у керченского депутата, замещающего муниципальную должность, ненастоящего диплома о высшем образование было обнаружено в ходе прокурорской проверки.

На основании нарушения законодательства о муниципальной службе прокуратура города предъявила иск в суд о признании документа об образовании недействительным

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Кроме того, депутата города обязали опубликовать сведения о недействительности диплома и передать его для уничтожения в установленном порядке. Имя керченского депутата не уточняется.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой города.



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