Диско холл «Камелот» представил новое шоу керчанам

9 февраля в диско холле «Камелот» прошёл «StandUPЖора». Новые шутки и свежее дыхание юмора встретили керченского зрителя в рамках нового шоу.

«Мероприятие было придумано ещё в начале января, когда я задумался, где бы провести время. Все говорят, что «в этом городе сходить некуда». Я позвонил Александру Нинидзе, который специализируется именно в стендапе и предложил ему выступить. Спустя некоторое время мы встретились, и было решено организовать стендап-шоу», — рассказал журналистам KerchINFO.com организатор мероприятия «StandUPЖора» Жорес Бондаренко.

Оригинальное название шоу «StandUPЖора» было придумано не организатором, а именно участниками. В шоу выступили со своими стендапами пять авторов.

«Подобный юмор ещё не очень популярен даже на телевидении, поэтому особенно порадовало, что был полный зал: всё-таки в городе есть люди, которым это интересно. Спасибо всем, кто был в тот вечер! Зрители остались довольны, но нам есть над чем работать», — рассказал редакции один из участников «StandUPЖора» Александр Нинидзе.

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Площадкой для проведения стендап-шоу был выбран диско холл «Камелот». Красивый зал, удобные диванчики, уютная обстановка, вежливый обслуживающий персонал — все эти факторы стали залогом успеха мероприятия.

Организатор шоу Жорес Бондаренко строит большие планы по развитию проекта «StandUPЖора».

«Дебют по сравнению с предыдущими стендапами, прошел очень даже неплохо! Но всегда есть минусы, будем над ними работать. Следующее выступление — 23 февраля! Мы планируем поставить «StandUPЖора» на конвейер, но пока не можем определиться с периодичностью. На следующем выступлении мы сделаем рубрику «Открытый микрофон», где каждый желающий может выступить», — делится своими мыслями организатор стендап-шоу .

«Будем искать новых участников, которые готовы поделится своим мнением с публикой, ведь стендап — это не просто шутки, это взгляд комика на жизнь», — делится Александр Нинидзе.

Редакция KerchINFO.com желает участникам «StandUPЖора» удачи в их начинаниях и с нетерпением ждёт их новых выступлений!

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