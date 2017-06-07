Дискотека 90-2000х в Камелоте

Самая крутая вечеринка города, Большая Дискотека 90-2000х , состоится 9 июня в Камелоте. Специально для Вас выступит лучший cover band FUNKFARbl ФАНКФАРЫ Party Band.

Танцпол будет по контролем официального диджея СУПЕРДИСКОТЕКИ 90-х. С вами будет лучший ведущий мероприятий, шоумен Андрей Антоненко.

Начало мероприятия в 22:00 , адрес: Свердлова 5

Бронь: +7 978 833 81 00

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