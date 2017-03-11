Dj Peretse устроит шоу в «Камелоте»

В следующую субботу, 18 марта, в диско—холле «Камелот» пройдёт масштабная вечеринка. Ведь в гости в Керчь приедет один из самых топовых диджеев России — Dj Peretse (диджей Перец). Гостей ждут зажигательные современные треки и уникальная техника подачи музыкального материала.

Диджей Перец посетил с гастролями уже более 100 городов России и зарубежья. Вот он наконец—то добрался и до Керчи. 18 марта мастер спидмиксинга и мэшапа порадует своим творчеством гостей диско-холла «Камелот».

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Отметим, что Dj Peretse, признан лучшим в своём спектре музыкальной деятельности. Помимо диджейской деятельности, он является резидентом «RADIO RECORD», лучшим спидмиксером России, резидентом самого большого клуба в мире — «Privilege» на острове Ибица, официальным артистом Зимних Олимпийских Игр — 2014 в Сочи, популярным электронным продюссером и преподавателем в АУДИО школе DJ ГРУВА.

Гостей диско—холла «Камелот» также ожидает дегустация самых сочных и вкусных кальянов нашего города от «Вкус Граната», зажигательная дискотека, вкусные блюда и фото с праздника.

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Приходите и не пожалеете! Вас ждёт уникальный вечер, ведь Dj Peretse всегда оставляет положительный фидбэк со стороны публики, вечеринки с участием этого музыканта непременно попадают в список лучших мероприятий.

Начало грандиозного и незабываемого шоу в субботу, 18 марта, в 22:00. Вход — 300 рублей. Заблаговременная бронь столов по телефону: +79788338100. Диско—холл «Камелот» находится по адресу: Свердлова 5, Набережная.



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