ДК «Корабел» приглашает на праздник весны и женственности

Восьмое марта – не просто очередной день в календаре, а нарицательное выражение, которое ассоциируется у россиян с праздником весны, тепла, женственности, доброты и всего самого искреннего.

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В этот день мы привыкли усыпать словами благодарности своих мам и бабушек, дарить цветы и подарки и делать все, чтобы в Международный женский день стал особенным.

В преддверии этого праздника в ДК «Корабел» состоится сразу несколько праздничных мероприятий.

7 марта в 14:00 в ДК «Корабел» состоится торжественное собрание и праздничный концерт «Женщина, весна, любовь!» с участием творческих коллективов города, посвященные Международному женскому дню.

С 13:00 в фойе ДК «Корабел» будет организовано:

выступление оркестра «Бриз-Band»;

выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества;

показ коллекции одежды «Весна-2017» Керченской швейной фабрики, а также коллекции батиков Светланы Захаровой;

работа буфета.

Керчане, проведите этот предпраздничный день в кругу близких и родных, отдохнув как следует от ежедневной суеты и проблем.

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