Для арок Керченского моста создали уникальную плавсистему. ВИДЕО

В Севастополе создали уникальную плавучую систему для транспортировки арок Керченского моста. О ней рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Севастопольские кораблестроители создали для мостостроителей уникальную плавсистему, которая состоит из двух плавопор. Каждая из этих опор объединена в катамаранный тип. Общий вес плавсистемы составляет более 2600 тонн.

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«Она оборудована рядом вспомогательных механизмов. Довольно сложная технически конструкция, которая позволит нам последовательно сначала водрузить железнодорожную арку пролетного строения на фарватерные опоры, затем автомобильную арку», — рассказывает заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Эти операции пройдут в соответствии с графиком строительства в августе – сентябре 2017 года».

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