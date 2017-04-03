Для чего нужно обследование магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастом

Иногда при МРТ исследованиях Вам говорят – а теперь нужно делать контраст.

Многих пациентов мучает вопрос, что же такое этот контраст и зачем он нужен, вдруг МРТ аппарат не точный и возможны ошибки?

Сегодня по просьбам пациентов на этот вопрос отвечает врач-рентгенолог ООО «МРТ КЕРЧЬ» Исигильдинов Булат.

Контрастное вещество– это специальный раствор для внутривенного введения. Это вещество инертно по отношению к человеку и не вызывает привыкания. Контрастов для МРТ существует довольно много, однако одним из лучших и безопасных является Омнискан, который и используется в нашем Медицинском диагностическом МРТ центре ( по улице Кирова, в здании СРЗ)

МРТ с контрастом выполняется для улучшения визуализации различных органов и тканей человека. Так, только при исследовании с контрастом можно определить опухолевый процесс, отличить опухоли от зон ишемии или от глиозной ткани. Так же при исследовании с контрастом прекрасно визуализируются артериальные сосуды человека и можно точно определить на каком уровне сосуда идет его стеноз. Контрастное вещество – индикатор морфологических изменений в организме. Благодаря контрастному веществу можно четко определить структуру и размер новообразования, а также место локализаци.

К сожалению, само контрастное вещество довольно дорогое, и у нас, как правило, его вводят только по показаниям или при наличии диагностического затруднения, чтобы точно определить, что за процесс есть у больного. Иначе говоря – есть ли опухоль или нет.

Следует помнить, что после исследования с контрастом в течение дня необходимо выпить не менее двух литров жидкости для лучшего выведения контрастного вещества из организма.

Если рекомендовано выполнить МРТ с контрастным веществом – то это хороший шанс выявить патологию на ранней стадии и начать правильное, а главное своевременное лечение. И помните – вылечить любое заболевание на ранней стадии гораздо проще и эффективнее, чем пытаться лечить запущенную болезнь на последних стадиях.

Необходимо понимать, что томограф не делает ни каких выводов обследования. Это лишь инструмент, позволяющий получить качественные изображения головного мозга или другого органа в разных ракурсах. Поэтому, аппарат не может ошибиться в воспроизведении точной картинки. Все снимки, полученные в ходе обследования поступают на компьютер врачу. Квалифицированный специалист легко отличит здоровый орган от больного. Но мало получить снимки, для установления точного диагноза необходимо расшифровать все изображения, и сделать соответствующие выводы. Высококвалифицированные врачи нашего центра, с многолетним опытом работы с большим вниманием относятся к пациентам. Я с уверенностью могу сказать, что вовремя диагностируемая патология — это ШАНС СПАСТИ ЖИЗНЬ, поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.

Звоните, приходите, узнавайте подробную информацию, показания и возможные противопоказания, не запускайте заболевания и обследуйтесь вовремя!

Ваше здоровье в Ваших руках!

Записаться на диагностику и прием в диагностический медицинский центр ООО «МРТ КЕРЧЬ» с консультативным приемом специалистов по неврологии, терапии, гастроэнтерологии, онкологии.

Вы можете по телефонам: +7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25.

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22, 2 подъезд ( здание СРЗ)

ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.com



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

