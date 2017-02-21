Для керченских спортсменов откроют врачебно-физкультурный кабинет

В Керчи появится медицинский кабинет, где будут освидетельствоваться керченские спортсмены. В скором времени они смогут проходить диспансеризацию не выезжая из города.

Керченские тренеры привлекли власти муниципалитета Керчи к решению ряда проблемных вопросов. Одним из них стало открытие на территории города врачебно-физкультурного кабинета.

«Главная трудность для спортивного сообщества — это необходимость прохождения медицинского освидетельствования для выступающих спортсменов. Процедура сложная и проводится только в Республиканском центре, который находится в Симферополе. В лицензированных центрах, таких как «Салюс«, медосмотр на одного человека будет стоить порядка 17 тыс. руб. В Керчи можно было бы открыть медицинский кабинет, где будут освидетельствоваться керченские спортсмены», — сообщает на своей странице в соцсети глава горсовета Керчи Лариса Щербула.

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На встрече также присутствовали председатель депутатской комиссии, курирующей данный вопрос — Дмитрий Андропуло, начальник отдела по вопросам молодежи и спорта — Виталий Кальченко, начальник управления образования — Виктор Дахин и руководство стадиона им. 50-летия Октября.

В свою очередь, директор стадиона им. 50-летия Октября Олег Жмака подчеркнул, что вопрос открытия такого медицинского кабинета является крайне актуальным и важным.

Глава Министерства спорта Крыма Елизавета Кожичева также отметила важность создания в Керчи подобного кабинета. «Чтобы спортсмены из отдаленных регионов не ездили в Центр спортивной медицины в Симферополе, а проходили диспансеризацию на местах, в Керчи планируется открытие врачебно-физкультурного кабинета», — рассказала Елизавета Кожичева.

Более того, чиновник акцентировала на том, что в Керчи уже есть подходящее помещение, но его необходимо отремонтировать и решить еще ряд некоторых проблем, однако его планируется открыть в текущем году. По предварительной информации кабинет будет располагаться в здании бывшей Керченской железнодорожной поликлиники.

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