Для Керчи разрабатывают новую стратегию: что поменяется

В Керчи состоялось заседание для разработки Стратегии города в сфере транспорта, архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношей, ЖКХ. На мероприятии собрались ведущие специалисты города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Глава муниципального образования Николай Гусаков провел заседание рабочей группы №2 по разработке Стратегии города в сфере транспорта, архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений, ЖКХ.

В рамках данной тематики поступило большое количество предложений. Каждое из них будет проработано в отдельных группах. Результаты обсуждений будут переданы в бумажной форме.

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Одни из главных аспектов в процессе обсуждений стал вопрос создания фирменного стиля города, который сможет впоследствии стать узнаваемым элементом, полезным для туристического продвижения.

Не остался в стороне и вопрос формирования городской среды. Отдельной группе поручено изучить проблему разгрузки от транспорта исторического центра Керчи, а также тщательно продумать места для строительства новых микрорайонов.

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