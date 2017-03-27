Для начинающих водителей введены новые ограничения

Правительством Российской Федерации приняты изменения в действующие Правила дорожного движения. У водителей-новичков появились новые запреты. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в действующие ПДД, которые вводят ограничение для начинающих водителей, то есть тех, кто управляет транспортным средством менее двух лет.

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«Изменения касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах», — идёт речь в сообщении.

Также постановлением вводится запрет на управление начинающим водителем транспортного средства без соответствующего опознавательного знака. Нарушение нововведения предусматривает административную ответственность.

Напомним, также сегодня Премьер-министр России подписал постановление о наделении функциями по выдаче водительских прав МФЦ.



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