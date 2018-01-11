Для нового водовода в Керчи «прокалывают» дороги

«В новый год – с новым водопроводом!». Такой девиз вполне можно применить к Керчи. Сегодня в городе начались работы по укладке водовода по новому методу. Журналисты КерчьИНФО выяснили, жильцы каких улиц могут начать радоваться уже сегодня.

Как рассказал редакции главный инженер Водоканала Абжел КУРТАМЕТОВ, новый метод таков:

«Сначала делаем проколы через дорогу под водоводы, затем туда вставляется «гильза». Получается своеобразный тоннель под землёй».

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Работы уже начались на Тимирязевское шоссе (в районе Стройгородка), второй участок, где идёт «прокалывание» в районе Азовского завода, и возле завода Войкова. В данный момент там делают водопроводные камеры (это место там, где будут проходить водопроводы и установлены арматурные задвижки – прим.ред). Как отмечают в Водоканале, это сделано для того, чтобы можно было перекрыть какой-то определённый район, либо трубу, которая необходима для дальнейшей эксплуатации.

По мнению главного инженера предприятия, новый метод 100% улучшает будущую работу сотрудников Водоканала (заменой водоводов занимается не Водоканал, а подрядная организация – прим.ред.).

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Водопровод также заменят на Кулакова (до завода Войкова и по улице Войкова), на Полевой улице, на пересечение улицы Будённого и Индустриального шоссе, в Аршинцево (от перекачки до Телецентра и далее до Орджоникидзе), а также в центре Керчи.

В этих районах, систему водоснабжения планируют заменить в течение этого года. В Водоканале отмечают, что проблемы с водой у населения будут при переврезке водоводов, об этом КерчьИНФО непременно оповестит горожан.

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