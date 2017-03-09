Для «Тавриды» начали приходить первые конструкции

Подрядчик трассы «Таврида» получил первые конструкции для автоподходов к Керченскому мосту. Об этом стала известно из комментария пресс-службы АО «ВАД» информационному агентству «Крыминформ».

На строительную площадку автоподходов к Керченскому мосту начали поступать спец. конструкции, которые были заказаны у предприятий страны.

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«В данный момент поставки заказываемых конструкций начали поступать в Крым», – сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

Отметим, на данном этапе на некоторых заводах страны размещены заказы на изготовление металлических гофрированных труб. Например, ЗАО «Гофросталь» из Московской области, АО «КТЦ «Металлоконструкция» из Ульяновска и ОАО «Алексинстройконструкция» из Тульской области.



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