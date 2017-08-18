Непогода в Керчи расширила сроки транспортировки арок

Министерство транспорта России установит 72 часа так называемых резервных «окон» в сентябре для монтажа арок Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.В ведомстве отметили, что монтаж арок моста — это сложнейшая и уникальная морская операция, которая зависит от множества факторов, и, в первую очередь, от погодных условий.

«При погрузке арки на плавсистему скорость ветра не должна превышать 5 м/с, при транспортировке — до 10 м/с. Неблагоприятные погодные условия в Керченском проливе не позволяют точно определить дату завершения морской операции», — пояснили в пресс-службе.

В Минтрансе напомнили, что с начала августа в Керченском проливе установились северно-западные, северо-восточные ветра, скоростью свыше 15 м/с (в отдельные дни с порывами до 34 м/с), из-за чего строители запросили на сентябрь резервные «окна».

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«Согласно программе подготовки, до начала морской операции в акватории Керченского пролива проводится комплекс тестовых испытаний плавучей системы. Один из ключевых этапов испытаний штатно прошел в фарватере Керчь-Еникальского канала 9 августа — ограничение судоходства тогда не превысило 12 часов. Лоцманы провели через пролив все суда, ожидавшиеся транзита, в течение двух часов после завершения испытаний. Другие ограничения судоходства в проливе в течение августа не вводились», — рассказали в пресс-службе.

Точные даты проведения операций определят за двое суток до их начала (в зависимости от погодных условий в зоне проведения операций).

«Судоходство, включая транзит по Керчь-Еникальскому каналу, регулируется капитаном морского порта Керчь и ограничивается только непосредственно во время проведения операций», — подчеркнули в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что в зоне производства работ ведется постоянный контроль за скоростью и направлением ветра, барометрическим давлением, видимостью, высотой и направлением волнения, а также за осадками. Метеосводка выдается каждые 6 часов с прогнозом на 5 суток, 3 суток, сутки и на 12 часов.

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По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в Керченском проливе сохранится северо-восточный ветер 6-11 м/с, в порывах до 14 м/с.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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